Android Lollipop позволит удалять предустановленное ПО ОЕМ

Ненужные предустановленные приложения на устройствах с ОС Android создают много проблем, но в новом Lollipop будет все иначе.

"Покупка смартфона производства компании, которая предоставляет потребителю самые разные полезные и нет услуги, является одной из вещей, которых мы в некоторой степени боимся. Если вы хотите без будущих проблем приобрести смартфон на базе Android, то обычно должны подписать контракт с поставщиком услуг", - говорят представители Android.





Но это не самая главная проблема и они на этом не заканчиваются: мобильные устройства с торговой маркой никогда не получают обновления программного обеспечения с такой скоростью, как разблокированные модели, и они всегда поставляются с дополнительным ПО, которое мало кому нужно в действительности.



Мы не жаловались бы на кучу ненужного ПО, если бы поставщики услуг не включали в состав приложения, которыми пользователи не будут наверняка пользоваться в повседневной жизни. Большинство устройств имеет от 5 до 20 дополнительных приложений, большинство которых доступно в Google Play, предварительно установленных в системный раздел, лишая возможности деинсталляции (Удаления).



Операционная система Android позволяет скрывать эти приложения на устройстве, но новая версия ОС под кодовым названием Lollipop (Леденец) может изменить способ, которым поставщики услуг устанавливают приложения на свои смартфоны и планшеты. Если быть более конкретным, то у пользователей мобильных устройств сотовых операторов и OEM-производителей появится возможность самостоятельно удалять предустановленные приложения, которые им совершенно не нужны.



Таким образом, конечный пользователь остается в выигрыше и получает желаемое, но ему все еще будет необходимо сделать несколько дополнительных манипуляций, чтобы смартфон или планшет навсегда избавился от заранее установленных сервисов и приложений.