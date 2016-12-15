Apple анонсировала online-трансляцию премьеры iPhone 6

Cтало известно, что назначенная на 9 сентября презентация компанией Apple нового iPhone 6 пройдёт помимо уже привычного формата, еще и в форме интернет трансляции на специальной страничке.

Интересным моментом стал выбор места проведения презентации - Flint Center в Купертино, где Стив Джобс впервые представил миру компьютер Macintosh. Произошло это 30 лет назад, 24 января 1984.

За некоторое время до презентации во время финала североамериканского суперкубка по американскому футболу была показана легендарная реклама по мотивам антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984», режиссером ролика стал Ридли Скотт, известный по циклу «Чужой» и фильмам «Бегущий по лезвию», «Гладиатор».

Новый смартфон Apple IPhone 6 получит две модификации отличающиеся диагональю дисплея, сначала будет представлена модель с 4,7 дюймовым экраном. В основе новинки будет лежать процессор Apple A8 с рабочей частотой 2 ГГц и 64битной архитектурой. Как предполагается компания Apple представит не только новый смартфон, но и «умные часы» iWatch.

​