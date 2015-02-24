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Apple iPhone 6 может быть похож на Nokia Lumia?

30.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin

Похоже в Сети стали появляться первые изображения нового флагмана Apple - iPhone 6, который должен выйти в свет уже в этом году. В сравнении с предыдущими iPhone, информация о будущем смартфоне Apple появляется не так быстро, как хотелось бы.

Дизайн iPhone 6

Эти данные, конечно, не имеют никаких подтверждений, но изображение выше, вероятно, финальный дизайн iPhone 6. Если это действительно так, то удивляет сходство в дизайне со смартфонами Nokia Lumia, например, c 925-ой моделью. Ожидается, что с выходом iPhone 6 компания из Купертино наконец-то увеличит диагональ дисплея с 4 четырех до 4.7-дюймов, а быть может и до 5.5.  Будущая версия iPhone возможно будет использовать стекло Sapphire, а также более быстрый процессор Apple A8. Помимо этого, можно ожидать некоторые улучшения, например, камеры - не исключено добавление оптической стабилизации.

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