Apple iPhone 6 может быть похож на Nokia Lumia?

Похоже в Сети стали появляться первые изображения нового флагмана Apple - iPhone 6, который должен выйти в свет уже в этом году. В сравнении с предыдущими iPhone, информация о будущем смартфоне Apple появляется не так быстро, как хотелось бы.

Эти данные, конечно, не имеют никаких подтверждений, но изображение выше, вероятно, финальный дизайн iPhone 6. Если это действительно так, то удивляет сходство в дизайне со смартфонами Nokia Lumia, например, c 925-ой моделью. Ожидается, что с выходом iPhone 6 компания из Купертино наконец-то увеличит диагональ дисплея с 4 четырех до 4.7-дюймов, а быть может и до 5.5. Будущая версия iPhone возможно будет использовать стекло Sapphire, а также более быстрый процессор Apple A8. Помимо этого, можно ожидать некоторые улучшения, например, камеры - не исключено добавление оптической стабилизации.