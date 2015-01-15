Большой анонс: Google представила Android 5.0 и смартфон Nexus 6

Сегодня компания Google официально представила новую версию своей операционной системы для мобильных платформ - Google Android 5.0. Наряду с новой версией этой мобильной ОС, которая известна также как Lollipop, также были официально представлены смартфон Google Nexus 6, планшет Nexus 9 и приставка к ТВ Nexus Player.
Google Android 5.0 (Lollipop), она же Android L, стала более щадящей к заряду аккумулятора операционной системой - разработчики уделил много внимания вопросам ее энергоэффективности. Кроме того, новая ОС получила обновленный дизайн, который получил название Material Deisgn. Помимо дизайна был расширен и функционал системы. Она обзавелась поддержкой 64-битных процессоров, новой системой уведомлений, появился режим "гость", который следит за тем, чтобы ваши личные данные остались в сохранности, когда вы даете свой смартфон или планшет друзьям.
Смартфон-фаблет Google Nexus 6 разработан при сотрудничестве с компанией Motorola. Он имеет экран с диагональю в 5.96 дюймов и разрешение 2560х1440 пикселей. Сердцем нового фаблета стал четырехъядерный процессор Snapdragon 805 с тактовой частотой 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 420. Объём оперативной памяти равен 3 ГБ, а встроенная флеш память может быть равна 32 или 64 ГБ. Из других характеристик стоит отметить 13-мегапиксельную камеру с оптическим стабилизатором, фронтальную камеру с разрешением в 2 мегапикселя и аккумулятор емкостью в 3200 мАч. Рекомендованная розничная цена устройства составляет $649 за 32 ГБ модель и $699 за 64 ГБ модель.
Технические характеристики Nexus 6:
- Операционная система: Android 5.0 Lollipop
- Сотовая связь: GSM, CDMA, WCDMA, LTE
- Дисплей: 5,96-дюймовый с разрешением 1440x2560 пикселей (493 ppi)
- Основная камера: 13 Мп, двойная светодиодная круговая вспышка
- Фронтальная камера: 2 Мп
- Флеш-память: 32 или 64 ГБ
- Оперативная память: 3 ГБ
- Процессор: четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 805 с тактовой частотой 2,7 ГГц, GPU Adreno 420
- Беспроводная связь: Broadcom 802.11ac 2x2 (MIMO)
- Фронтальные стереодинамики
- Аккумулятор: 3220 мАч
- Время работы в режиме разговора: до 24 часов
- Время работы в режиме ожидания: до 300 часов
- Время работы в режиме Интернет-серфинга: до 8,5 часов Wi-Fi, 7 часов LTE
- Встроенная беспроводная зарядка
- Датчики: акселерометр, гироскоп, магнитометр, сенсор приближения, освещенности, тактильная обратная связь, датчики Холла, барометр
- Порты и слоты: Micro USB, 3,5 мм аудио, nano SIM
- Размеры: 159,26 х 82,98 x 10,06 мм
- Вес: 184 грамма