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Большой анонс: Google представила Android 5.0 и смартфон Nexus 6

16.10.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin

Сегодня компания Google официально представила новую версию своей операционной системы для мобильных платформ - Google Android 5.0. Наряду с новой версией этой мобильной ОС, которая известна также как Lollipop, также были официально представлены смартфон Google Nexus 6, планшет Nexus 9 и приставка к ТВ Nexus Player.

 Google Nexus 6

Google Android 5.0 (Lollipop), она же Android L, стала более щадящей к заряду аккумулятора операционной системой - разработчики уделил много внимания вопросам ее энергоэффективности. Кроме того, новая ОС получила обновленный дизайн, который получил название Material Deisgn. Помимо дизайна был расширен и функционал системы. Она обзавелась поддержкой 64-битных процессоров, новой системой уведомлений, появился режим "гость", который следит за тем, чтобы ваши личные данные остались в сохранности, когда вы даете свой смартфон или планшет друзьям.

Google Nexus 6

Смартфон-фаблет Google Nexus 6 разработан при сотрудничестве с компанией Motorola. Он имеет экран с диагональю в 5.96 дюймов и разрешение 2560х1440 пикселей. Сердцем нового фаблета стал четырехъядерный процессор Snapdragon 805 с тактовой частотой 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 420. Объём оперативной памяти равен 3 ГБ, а встроенная флеш память может быть равна 32 или 64 ГБ. Из других характеристик стоит отметить 13-мегапиксельную камеру с оптическим стабилизатором, фронтальную камеру с разрешением в 2 мегапикселя и аккумулятор емкостью в 3200 мАч. Рекомендованная розничная цена устройства составляет $649 за 32 ГБ модель и $699 за 64 ГБ модель.

Технические характеристики Nexus 6:

  • Операционная система: Android 5.0 Lollipop
  • Сотовая связь: GSM, CDMA, WCDMA, LTE
  • Дисплей: 5,96-дюймовый с разрешением 1440x2560 пикселей (493 ppi)
  • Основная камера: 13 Мп, двойная светодиодная круговая вспышка
  • Фронтальная камера: 2 Мп
  • Флеш-память: 32 или 64 ГБ
  • Оперативная память: 3 ГБ
  • Процессор: четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 805 с тактовой частотой 2,7 ГГц, GPU Adreno 420
  • Беспроводная связь: Broadcom 802.11ac 2x2 (MIMO)
  • Фронтальные стереодинамики
  • Аккумулятор: 3220 мАч
  • Время работы в режиме разговора: до 24 часов
  • Время работы в режиме ожидания: до 300 часов
  • Время работы в режиме Интернет-серфинга: до 8,5 часов Wi-Fi, 7 часов LTE
  • Встроенная беспроводная зарядка
  • Датчики: акселерометр, гироскоп, магнитометр, сенсор приближения, освещенности, тактильная обратная связь, датчики Холла, барометр
  • Порты и слоты: Micro USB, 3,5 мм аудио, nano SIM
  • Размеры: 159,26 х 82,98 x 10,06 мм
  • Вес: 184 грамма

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