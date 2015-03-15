Фотографии готового LG G3

Первые фотографии нового планшетофона G3 от LG позволяют рассмотреть новинку. Новинка G3 оснащена экраном диагональю 5.5" с разрешением 2560x1440.

В основе смартфона система на кристалле от Qualcomm - SoC Snapdragon MSM8974. Встроенной оперативной памяти – 3Гб, встроенный накопитель объёмом от 16 до 32 Гб, доступен слот расширения для microSDXC.

Новинка имеет 13 мегапиксельную тыловую камеру с оптической стабилизацией изображения и фронтальную 2.1 мегапиксельную камеру, 3.5мм аудиовыход и порт microUSB. На смартфон установлена ОС Android 4.4.2 с фирменной оболочкой Optimus UI.