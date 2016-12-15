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Фотографии нового смартфона HTC One и его аксессуаров

26.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Новый флагман тайваньской компании HTC, получивший название One (M8) оснащен 5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,3 ГГц, 2 Гб оперативной и 16/32 Гб встроенной памяти, двойным основным фотомодулем и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, а также операционной системой Android 4.4 с фирменной оболочкой HTC Sense 6

Фотографии официальных чехлов для смартфона: цветные чехлы Double Dip и Dot View. Примечателен Dot View, его передняя поверхность покрыта множеством отверстий, через которые отображается самая нужная пользователю информация, будь то время или погода. Необычное устройство представлено в нескольких цветовых решениях, а его стоимость составит $50.

Продажи нового HTC One начнутся до конца апреля этого года.

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