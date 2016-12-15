Google анонсирует ОС Android Wear и первые устройства от партнеров

Компания Google анонсирует специальную версию Android для различных умных часов, фитнес-браслетов и тому подобных аппаратов. Если ранее умные часы оснащались по большому счёту не особенно подходящей для них ОС Android, то теперь ситуация меняется к лучшему, для такого рода устройств разработана ОС Android Wear, позволяющая наилучшим образом раскрывать потенциал умных часов и прочих гаджетов. Google подготовили видеоролик, который рассказывает о новой операционной системе:

Первые устройства уже готовы и партнёры Google показывают свое виденение умных часов, управляемыех Android Wear. Компания LG показала фото прототипа G Watch:

Motorola дала своему прототипу имя - Moto 360. Оно выполнено в более традиционной для носимых часов форме:

Спецификации продуктов пока неизвестны, есть информация о примерной дате релиза, она назначена на вторую половину текущего года.