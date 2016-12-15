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HTC One mini 2 - официальный анонс мини флагмана

16.05.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания HTC подготовила мини версию своего флагманского смартфона HTC One (M8) под названием - HTC One mini 2. Новый mini 2 крупнее своего предшественника за счет использования экрана диагональю 4,5 дюйма и обладает достаточно мощной начинкой для своих габаритов.

Смартфон  построен на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 400 (4 ядра на частоте 1,2 ГГц) с графикой Adreno 305. Объём оперативной памяти равен 1 Гб, а размер встроенного накопителя 16 Гб. Для увеличения доступного объема можно воспользоваться слотом microSD, поддерживаются  карты памяти объемом до 128 Гб.

К сожалению, в отличие от флагмана mini 2 будет оснащаться обычной 13Мп камерой с диафрагмой f/2.2, а не камерой UltraPixel. Смартфон HTC One mini 2 будет поставляться с установленной ОС Android 4.4 KitKat с фирменной оболочкой HTC Sense 6.0. 

В продажу HTC One mini 2 поступит в июне 2014 года в трех вариантах исполнения корпуса – серебристом, сером и золотом. Рекомендованная стоимость для Европы  установленная HTC составит €470 .

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