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HTC One: видео тестов на водозащищенность и прочность

27.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания HTC на презентации своего нового флагмана One (M8) рассказала не про все особенности смартфона. Ресурс TechSmartt уже получил аппарат в свои руки, и после обзора телефона было решено проверить новый HTC One (M8) на водозащищенность. 

В ходе теста HTC One (M8) пролежал под водой с включенным дисплеем в течение полутора часов, после чего продолжил функционировать.

Также этот ресурс проверил новинку на прочность и устойчивость к царапинам. На металлическом корпусе остаются глубокие царапины и сколы даже при незначительных усилиях, а благодаря защитному стеклу Gorilla Glass 3, дисплей смартфона достаточно надежно защищён от ударов.

 

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