Согласно последнему отчету аналитического агентства Gartner, китайские бренды Huawei и Xiaomi вытеснили Lenovo и LG на рынке смартфонов. При этом Samsung и Apple продолжают доминировать.

Согласно отчету, в третьем квартале 2014 года корейская компания Samsung отгрузила 73.2 миллиона устройств, что на 7.1 млн. единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим, рыночная доля Samsung сократилась с 32.1% до 24.4%. Несмотря на сокращение доли, каждый четвертый проданный на планете смартфон выпускается Samsung.

Что касается Apple, то компания из Купертино, напротив, увеличила свою долю в сравнении с показателями третьего квартала 2013 года. В этом году за третий квартал поставки "яблочных" смартфонов достигли отметки 38 миллионов единиц. Компания Huawei поднялась до третьего места, увеличив поставки до 15.9 миллионов единиц, тем самым занимая 5.3% рынка смартфонов.

Окромя Huawei, значительный рост наблюдается у другой китайской компании - Xiaomi. По сравнению с прошлым годом, этому производителю удалось увеличить долю на рынке с 1.5% до 5.2%, а поставки с 3,6 млн единиц до 15,7 млн. Такой значительный рост Xiaomi позволил вытеснить Lenovo на пятое место, чья доля сократилась с 5.2% до 5% несмотря на рост поставок.