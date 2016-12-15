Информация о новом планшете Google Nexus 9

На предстоящей выставке Google I/O ожидается, что будет представлено новое поколение планшетов от компании Google. Новое устройство будет носить имя Nexus 9, что подразумевает экран 9 дюймов. По предварительной информации реальным производителем Nexus 9 является компания HTC. Прошлые решения Nexus выпускала компания Asus.

Основой устройства будет являться 64 битный процессор TegraK1 производства Nvidia. Обьем оперативной памяти устройства будет равен 2Гб, емкость накопителя будет ограничена 16Гб или 32Гб.

Корпус планшета будет изготовлен из алюминия, его размеры: длина 226.3мм, ширина 151,9мм и толщина 9,7мм. Вес устройства от 418 до 427 грамм в зависимости от модификации.

Будет несколько модификаций Nexus 9 и соответственно будет различаться и цена. Простейшая версия с 16Гб без 3G и LTE оценивается в 300$. Версия в максимальной комплектации с накопителем емкостью 32 Гб и поддержкой LTE обойдётся в 600$.