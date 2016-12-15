Информация о новом смартфоне Google Nexus 6

В сети появились фотографии нового смартфона компании Google – Nexus 6. Дизайн телефона повторяет формами смартфон Moto X, компании Motorola, ранее принадлежавшей Google и проданной Lenovo в 2014 году. Nexus 6 будет оснащаться 5,92 дюймовым экраном с защитным олеофобным и устойчивым к царапинам покрытием , разрешением 2560*1440 пикселей .

Основой телефона станет четырехъядерная SoC Snadragon 805 с 3Гб памяти и встроенным накопителем объемом 32Гб. В телефон встроены две камеры, фронтальная 14Мп и тыловая 20 Мп, причем обе могу снимать видео в разрешении 4K. На задней панели предусмотрена светодиодная вспышка-фонарик.

В качестве операционной системы будет использоваться пока не анонсированная Android L «Lolipop», так же сообщается, что первые версии телефона могут быть оснащены Android 4.4 «KitKat».