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Информация о Samsung Mega 2

19.05.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

На родине Samsung в Южной Корее всплыли рекламные брошюры с еще не анонсированным устройством под названием Samsung Galaxy W. На международный рынок Galaxy W поступит под названием Samsung Galaxy Mega 2. Устройство будет оборудовано 7-дюймовым 720p-дисплеем с соотношением сторон 16:9.

Характеристики планшетофона вполне на уровне, в его основе четырехъядерный процессор с рабочей частотой 1,2 ГГц, объем оперативной памяти равен 1,5 ГБ, установлены две камеры 8Мп тыловая и 2Мп фронтальная, внутренний накопитель объемом 8 ГБ расширяемой за счет карт памяти microSD. Используется ОС Android 4.3 Jelly Bean с функцией многооконного режима.

Габариты Samsung Galaxy Mega 2 составляют 191,24 х 99,7 х 8,95 мм, а вес - 245 граммов.

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