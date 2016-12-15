Казахстанский магазин рассекретил характеристики смартфона Samsung Galaxy A5

Крупная казахстанская сеть магазинов бытовой техники «ТЕХНОДОМ» рассекретила характеристики смартфона Samsung Galaxy A5.В появившихся рекламных буклетах полностью расписаны все характеристики и представлены цветовые конфигурации еще не вышедшего смартфона. В новинке установлен 5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии HD Super AMOLED с разрешением 720p.

В основе смартфон используется система-на-кристалле (SoC) Qualcomm Snapdragon 400, состоящая из четырех ядер общего назначения ARM Cortex A7 с рабочей частотой 1,2 ГГц и графическим процессором Adreno 306. В состав SoC входит модем для сетей четвертого поколения LTE.

Размеры еще не представленного смартфона составляют 139,9х69,7х6,7 мм, а вес - 123 грамма. Новинка будет представлена в двух цветах корпуса – черном и белом.

Разрешение фронтальной камеры 5Мп, а у основной 13Мп. Для хранения информации пользователям будет доступно 16Гб свободного места, так же есть возможность установить карту памяти.

Стоимость Samsung Galaxy A5 в сети магазинов «ТЕХНОДОМ» составит 99,999 тенге (~$550).