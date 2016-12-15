Компания Apple анонсировала планшет iPad mini 3

Американская компания Apple анонсировала компактный планшет iPad mini 3. Из заметных изменений в новой версии появился сканер отпечатков пальцев Touch ID и удвоенный объем набортной памяти. Так же теперь доступна версия планшета в корпусе окрашенном в золотой цвет.

Планшет iPad mini 3 оснащается 7,87-дюймовым IPS-дисплеем Retina с разрешением 2048x1536 пикселей. В качестве процессора используется 64-битная SOC Apple A7 с сопроцессором M7. На тыльной стороне планшета расположена 5Мп камера iSight, в качестве фронтальной используется камера FaceTime HD.

Базовая модель оснащается 16Гб встроенной памяти, промежуточный вариант имеет 64Гб памяти, а в максимальной версии доступно 128Гб. Для покупки будут предлагаться и модели оснащенные модулем связи 4G LTE. Заявленное время автономной работы более 10 часов в смешанном цикле.

Стоимость базовой 16Гб версии Apple iPad mini 3 составляет $400, 64Гб версия стоит $500, а за 128Гб версию придется выложить $600. За возможность использования высокоскоростного мобильного 4G LTE интернета в среднем придётся доплатить $130.