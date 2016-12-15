Lenovo Vibe Z2 Pro: официальный анонс флагманского смартфона

Компания Lenovo официально представила свой новый флагманский смартфон Vibe Z2 Pro. Lenovo Vibe Z2 Pro, ранее известный как K920 - это первый смартфон компании с 6-дюймовым IPS-дисплеем, обладающим разрешением 2560х1440 (QHD) и яркостью 500 кд/м2. Он основан на микропроцессорной сборке SoC Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC) с четырёхъядерным 2,5 ГГц процессором Krait 400 и графикой Adreno 330.

Объём оперативной памяти составляет 3 Гб, встроенный накопитель, без возможности увеличения картами памяти, емкостью 32 Гб. Для операторских карт micro-SIM приготовлено два разъема. Lenovo Vibe Z2 Pro поддерживает сети GSM,LTE и беспроводные сетевые интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth.

Основная камера оснащается 16 Мп сенсором с системой оптической стабилизации и сдвоенной вспышкой. Заявлена возможность записи видео в формате 4K.

Встроенный аккумулятор Lenovo Vibe Z2 Pro имеет емкость 4000 мА*ч. Размеры смартфона равны 156x81,3х7,7 мм при этом вес составляет всего 179 г.

Начало появления в продаже запланировано на сентябрь, стоимость смартфона приблизительно $800.