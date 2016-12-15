MediaTek представила свой первый 64-разрядный восьмиядерный процессор MT6795 для мобильных устройств

Компания MediaTek представила свой первый 64-битный восьмиядерный процессор MT6795 для мобильных устройств. Для процессора MediaTek MT6795 заявлена поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4, FM, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, ANT+. Поддерживается работа в сетях передачи данных Rel. 9, Category 4 FDD и TDD LTE.

Из особенностей стоит выделить поддержку дисплеев с разрешением 2k, до 2560 на 1600 пикселей. При этом обеспечивается запись и воспроизведение видео Ultra HD в формате H.265, H.264 и VP9. Заявлена возможность Super Slow Motion записи видео в формате 1080p с частотой 480fps.

SoC MT6795 обладает двухканальным контроллером памяти с поддержкой микросхем LPDDR3-933 МГц. Для контроля над температурой используется фирменная технология CorePilot, она обеспечивает высокую производительность без превышения критической температуры пагубной для мобильных устройств.

Разрабатываемый процессор предназначен для использования в премиум-сегменте мобильных устройств. А первые образцы в продаже стоит ожидать ближе к концу года.