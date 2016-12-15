Microsoft начала продажи браслета Band

Microsoft без каких-либо громких презентаций сегодня начала продажи фитнес-браслета Band, который доступен пока гражданам США по достаточно скромной цене - 199$. Браслет может работать без дополнительной подзарядки до 48 часов, хотя отмечается, что, например, при использовании GPS-приемника, время работы браслета может быть меньше. Кроме того, сообщается, что многие из функций браслета работают автономно от смартфона.

Браслет Microsoft Band оснащен большинством необходимых для фитнеса функций: он может замерять ваш пульс, имеет GPS-трекер, отслеживает ваш сердечный ритм, считает калории и так далее.

В качестве аккумулятора используется литий-иониевая батарея ёмкостью в 100 мА, а заряжается он при помощи USB-кабеля, который подключается при помощи магнитов. Для коммуникации со смартфонами Band использует беспроводную связь Bluetoot 4.0 LE. Что примечательно, браслет совместим не только с Windows Phone 8.1, но и с iOS 7.1 и Android 4.3/4.4.

Помимо этого, Microsoft Band сочетает в себе функционал "умных часов", так как позволяет просматривать календарь и сообщения, отвечать на звонки и смс, правда при помощи стандартных ответов из разряда "Я перезвоню". Также браслет поддерживает работу с голосовым ассистентом Cortana, который доступен еще не во всех странах. В качестве центрального процессора Microsoft Band используется ARM Cortex M4. Браслет имеет 64 МБ памяти и цветной дисплей размером 11х33 миллиметра.

Информация о том, когда браслет будет доступен на рынке в других странах, в настоящий момент отсутствует.