Модульный смартфон от Google - Ara

Что можно сказать о проекте Google – Ara? Для начала напомним о проекте.

Этот смартфон сильно отличается от типичных Android смартфонов. Проект изначально возглавляем разработчиками Advanced Technologies And Projects team в в Motorola Mobility, дочерней компании Google. И хотя Google продал Motorola в Lenovo, он сохранил команду, работающую в этом направлении. Как мы видим – не зря.

Ведущий проекта Павел Еременко показал работающий прототип телефона на мероприятии популярного ресурса Engadget в Нью-Йорке. На нем он наглядно продемонстрировал в каком направлении будут вестись дальнейшие работы над проектом.

Павел продемонстрировал работу Angry Birds и воспроизведение видео и самое важное – смена модулей. Отключение модулей производится при помощи специального приложения, телефон продолжает работать в прежнем режиме. Радует возможность модернизации телефона, например, смена модуля камеры с 8-мегапиксельной на 16-мегапиксельную камеру, способную снимать 4К видео и дополнительная аккумуляторная батарея в виде модуля.

Корпорация Google уже говорила, что львиная доля работы по созданию модулей ляжет на сторонних разработчиков. Google надеется развить бизнес по созданию модулей.

Также планируется открытие интернет-магазина для продажи телефона и модулей. Работать сайт будет по принципу Google Play Store. Любой разработчик сможет разместить на площадке свой модуль, получив одобрение Google.

Google собирается провести собственные презентации 14 января в США и 21 в Сингапуре. Конструкция будет улучшена и изменена. Продажи начнутся в начале следующего года по цене $50.