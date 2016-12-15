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Немного информации о будущем смартфоне Apple iPhone 6

15.07.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

По случайности, а может и специально, японский филиал Amazon допустил утечку информации о новом смартфоне шестого поколения компании Apple - iPhone 6.

На региональном сайте Amazon была опубликована страница предварительного заказа на Apple iPhone 6, на которой были указаны подробные характеристики еще не представленных телефонов.  Стало известно, что новый Apple iPhone 6 будет иметь экран диагональю 4,7 дюйма, его габариты составят 130х65х7 мм при весе в 113 гр.

Стала так же известна и стоимость предзаказа свободной от операторских контрактов версии Apple iPhone 6 с 64Гб встроенным накопителем - $1380. Там же была указана дата старта официальных продаж – 30 сентября 2014 года.

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