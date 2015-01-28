Nokia анонсировала Android-планшет Nokia N1

Nokia анонсировала свой первый планшет на базе операционной системы Android, поставки которого начнутся в следующем году. Что примечательно, говоря о Nokia, в данном случае, мы не подразумеваем Microsoft. Планшет разработан финской компанией, точнее теми силами, что остались в составе Nokia после поглощения их мобильного бизнеса компанией Microsoft.

Планшет получил классическое для Nokia торговое название - Nokia N1. Он имеет 7.9-дюймовый дисплей с разрешением 2048х1536 пикселей и защитой Gorilla Glass 3. В роли центрального процессора выступает четырёхъядерный Intel Atom Z3580 с тактовой частотой 2.3 ГГц, а за графические возможности устройства отвечает чип PowerVR G6430. Планшет снабжен 2 Гигабайтами оперативной памяти и 32 ГБ постоянной, ёмкость аккумулятора составляет 5300 mAh. Что касается камер, то тут их две: 8 мегапикселей тыловая и 5 мегапикселей фронтальная.

Полагается, что стоимость планшета будет составлять $249 долларов, а поставки начнутся в начале 2015 года.