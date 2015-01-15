Nokia Lumia 630 поступит в продажу в апреле

Компания Nokia проведёт презентацию 2 апреля, где будут представлены смартфоны Lumia 630 и Lumia 930. Китайский ресурс Winp.cn сообщил новую информацию о бюджетном смартфоне Nokia Lumia 630: телефон поступит в продажу в Китае в середине апреля, а его стоимость составит $150.
Были названы и технические характеристики смартфона:
- 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 854х480 пикселей;
- четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 400;
- 1 ГБ оперативной памяти;
- поддержка двух SIM-карт и работа в сетях GSM и WCDMA;
- наэкранные навигационные кнопки;
- отсутствие физической кнопки камеры и светодиодной вспышки;
- предустановленная операционная система Windows Phone 8.1.