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Nokia Lumia 630 поступит в продажу в апреле

28.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания Nokia проведёт презентацию 2 апреля, где будут представлены смартфоны Lumia 630 и Lumia 930. Китайский ресурс Winp.cn сообщил новую информацию о бюджетном смартфоне Nokia Lumia 630: телефон поступит в продажу в Китае в середине апреля, а его стоимость составит $150.

Были названы и технические характеристики смартфона:

 - 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 854х480 пикселей;
 - четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 400;
 - 1 ГБ оперативной памяти;
 - поддержка двух SIM-карт и работа в сетях GSM и WCDMA;
 - наэкранные навигационные кнопки;
 - отсутствие физической кнопки камеры и светодиодной вспышки;
 - предустановленная операционная система Windows Phone 8.1.

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