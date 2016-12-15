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Nokia X2 - обновленный смартфон на ОС Android

27.06.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания Nokia подготовила улучшенную версию своего смартфона на ОС  Android - Nokia X2. Новинка получила дисплей большей диагонали и более быстрый процессор по сравнению с используемым в Nokia X, а также дополнительную сенсорную кнопку «HOME». Рекомендуемая стоимость смартфона для Европы установлена на уровне $135/ € 99.

Обновленная программная оболочка Nokia X Software Platform 2.0 используемая в Nokia X2 не будет применяться на более ранних Nokia X, Nokia XL.

Характеристики Nokia X2:

  • дисплей ClearBlack, 4,3", 480x800 пикселей;
  • двухъядерный 1,2 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 200;
  • графическое ядро Adreno 302;
  • 1 Гб оперативной памяти;
  • 4 Гб встроенной памяти;
  • слот microSD (до 32 Гб);
  • основная камера 5 Мп со светодиодной вспышкой;
  •  фронтальная камера;
  • Wi-Fi, Bluetooth, поддержка двух SIM-карт (опционально);
  • аккумулятор 1800 мАч (10 часов в режиме разговора, до 23 дней в режиме ожидания);
  • габариты 121,7х68,3х11,1 мм;
  • вес 129 г.

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