Nokia X2 - обновленный смартфон на ОС Android

Компания Nokia подготовила улучшенную версию своего смартфона на ОС Android - Nokia X2. Новинка получила дисплей большей диагонали и более быстрый процессор по сравнению с используемым в Nokia X, а также дополнительную сенсорную кнопку «HOME». Рекомендуемая стоимость смартфона для Европы установлена на уровне $135/ € 99.

Обновленная программная оболочка Nokia X Software Platform 2.0 используемая в Nokia X2 не будет применяться на более ранних Nokia X, Nokia XL.

Характеристики Nokia X2: