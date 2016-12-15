Nokia X2 - обновленный смартфон на ОС Android

Компания Nokia подготовила улучшенную версию своего смартфона на ОС Android - Nokia X2. Новинка получила дисплей большей диагонали и более быстрый процессор по сравнению с используемым в Nokia X, а также дополнительную сенсорную кнопку «HOME». Рекомендуемая стоимость смартфона для Европы установлена на уровне $135/ € 99.
Обновленная программная оболочка Nokia X Software Platform 2.0 используемая в Nokia X2 не будет применяться на более ранних Nokia X, Nokia XL.
Характеристики Nokia X2:
- дисплей ClearBlack, 4,3", 480x800 пикселей;
- двухъядерный 1,2 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 200;
- графическое ядро Adreno 302;
- 1 Гб оперативной памяти;
- 4 Гб встроенной памяти;
- слот microSD (до 32 Гб);
- основная камера 5 Мп со светодиодной вспышкой;
- фронтальная камера;
- Wi-Fi, Bluetooth, поддержка двух SIM-карт (опционально);
- аккумулятор 1800 мАч (10 часов в режиме разговора, до 23 дней в режиме ожидания);
- габариты 121,7х68,3х11,1 мм;
- вес 129 г.