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Новый смартфон Samsung Galaxy Ace Style оценен в $276

05.04.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Вчера в Германии в городе Гамбург компания Samsung Electronics представила смартфон начального уровня - Galaxy Ace Style (SM-G310HN), работающий под управлением ОС Android 4.4 KitKat с фирменной надстройкой TouchWiz.  

Samsung Galaxy Ace Style оснащен 4 дюймовым WVGA-дисплеем (800x480), основной 5 Мп и фронтальной 0,3 Мп камерами, а также внутренним накопителем на  4 Гб. Сердцем устройства стал двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц. Объём установленной оперативной памяти равен 2Гб. 

Представленная модель обладает только одним разъёмом для SIM-карты, но в дальнейшем производитель планирует выпустить 2SIM версию устройства. О дате начала продажи Samsung Galaxy Ace Style не сообщается. Цена смартфона будет находиться в пределах от 276 до 413 долларов. 

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