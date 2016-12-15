NVIDIA: мобильные версии Half Life 2 и Portal получат улучшение графики

Недавно представленный компанией NVIDA новый игровой планшет Shield на базе процессоров NVIDIA Tegra K1 наконец-то получит некоторую эксклюзивность. Речь идет о новых визуальных эффектах, которые будут реализованы в мобильных версиях игр Half Life 2 и Portal. В NVIDIA обещают, что уровень графики не будет уступать полноценным версиям для PC.

Как стало известно, в настоящий момент NVIDIA тесно работает с компанией Valve над некоторым эксклюзивам для планшета Shield. Так, например, Half Lifie 2 и Portal получат новый рендер теней, блики и специальное освещение, размытие движения и качественные текстуры.

Разумеется, игровой процесс будет "заточен" под NVIDIA Shield и оптимизирован для контроллера WiFi Direct Shield. К слову, обе игры уже доступны в NVIDIA Tegra Zone по цене $9.99.