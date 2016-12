Официальный анонс обновленного HTC One 26.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984 25 марта состоялся официальный анонс нового флагманского смартфона компании HTC, представляющего собой второе поколение модели One и ранее известного под кодовым названием M8. HTC One M8 построен на базе четырёхъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,3 ГГц, графикой Adreno 330 и оснащается 2 Гбайт оперативной памяти. Объём встроенного накопителя при этом варьируется от 16 до 32 Гбайт, а для расширения пространства для хранения пользовательских данных можно использовать карты памяти micro-SD ёмкостью до 128 Гбайт. Одно из главных нововведений в HTC One M8 по сравнению с предшественником - основная камера UltraPixel. И хотя она имеет, как и прежде, 4 Мп матрицу с пикселями большого размера, теперь она работает в паре с дополнительным фотомодулем, выполняющим функцию датчика глубины. Это позволяет ей эффектно размывать отдельно взятые объекты фона или изменять точку фокусировки на уже готовом снимке. Кроме того, камера снабжена сдвоенной светодиодной вспышкой, что должно обеспечить естественность цветопередачи при любом освещении. За обработку изображений отвечает отдельный процессор HTC ImageChip 2, производительность которого по сравнению с предшественником, как утверждают разработчики, была значительно увеличена, что обеспечило практически мгновенный отклик камеры на действия пользователя. В частности, производитель говорит о 300-миллисекундной задержке срабатывании автофокуса. При этом разрешение фронтальной камеры возросло с 2,1 до 5 Мп. Кроме того, создатели HTC One M8 утверждают, что в новинке существенно повышено качество звука. Динамика по-прежнему два, и оба расположены на лицевой панели, однако теперь сигнал на них поступает от дискретного усилителя. К тому же, динамики сильнее утоплены в корпус, что должно способствовать более глубокому, насыщенному басами звучанию. Разумеется, HTC One образца 2014 года, как и положено флагманскому смартфону, поддерживает все современные стандарты беспроводной связи, к которым относятся Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, LTE и NFC. Внешние изменения по сравнению с прошлогодним HTC One также весьма значительны. Корпус смартфона теперь на 90% выполнен из алюминия, а диагональ дисплея S-LCD3 выросла до 5 дюймов при том же разрешении 1080p. Ёмкостных кнопок под дисплеем, как и ожидалось, теперь нет - их заменили программными аналогами. Что касается программной части, то HTC One второго поколения работает под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat с установленной поверх неё фирменной оболочкой Sense 6. Количество уникальных просмотров: 1074 Оцените материал: Подписаться на новости Похожие записи: Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

