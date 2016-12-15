Официальный старт продаж смартфона Sony Xperia Z2

По всему миру стартовали продажи топового смартфона компании Sony - Xperia Z2. Особенностями телефона стали – тонкий пыле влагозащищённый корпус, большой экран, отличная камера и мощная начинка.

Экран нового смартфона размером 5,2-дюйма выполнен по технологии TRILUMINOS с поддержкой Live Colour LED – это позволяет значительно расширить цветовой охват Full HD-дисплея. Основой смартфона стал 4-ядерный процессор SOC Qualcomm Snapdragon 801 и 4 Гб оперативной памяти.

Отдельного упоминания достойна камера – 20,7 Мп тыловая камера, сделанная по фирменной технологии Sony с матрицей Exmor RS и оптической системой G Lens. За обработку информации с камеры отвечает специальный процессор – BIONZ , а за четкость сьемки – система стабилизации изображения и видео SteadyShot.

Для приобретения смартфон Sony Xperia Z2 доступен в трех цветах – черном, фиолетовом и серебристом. Рекомендованная стоимость для Казахстана – 164.990 тенге.