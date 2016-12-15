Pegatron приступает к подготовке производства Apple iPhone 6

Компания Pegatron, которая является партнером Apple по изготовлению устройств, уже приступила к подготовке производства смартфона Apple iPhone 6. На заводах компании Pegatron уже начали расширять штат, для обеспечения выпуска требуемого количества смартфонов для удовлетворения большого спроса на новинку.

Еще в январе стало известно что Foxconn не будет единственным производителем техники Apple, почти половина заказа будет отдана Pegatron. Ранее эта компания занималась производством iPad mini и iPhone 5C, а основной партнер Apple, компания Foxconn, отвечала за производство iPhone 5S.

Также сообщается, что Hon Hai станет ещё одним крупным поставщиком iPhone 6. И хотя производство должно начаться во втором квартале этого года, пока остаётся неизвестным, когда смартфон будет представлен и поступит в продажу.

По некоторым слухам, в этом году компания Apple может представить две версии смартфона: с 4,7-дюймовым и 5,5-дюймовым дисплеями. Будущий флагман Apple получит новый процессор A8, который будет работать на тактовой частоте 2,6 ГГц, экран Ultra Retina с плотностью пикселей 389 ppi, а также тонкий корпус толщиной всего 5,5 мм (0,22 дюйма).