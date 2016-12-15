Первые данные о характеристиках Samsung Galaxy S5 mini

Компания Samsung, продолжая традицию выпуска мини версий флагманов, готовит к выходу на рынок смартфон - Galaxy S5 mini. Новая модель получит индекс SM-G800 и будет выпускаться с экраном, выполненным по технологии Super AMOLED диагональю 4,5 дюйма.

Сердцем нового смартфона станет четырехядерная платформа Snapdragon 400. Объем оперативной памяти будет равен 1.5 Гб, встроенный накопитель будет иметь емкость 16Гб. Основная камеру будет иметь 8 МП матрицу, фронтальная - 2 МП. Емкость аккумулятора 2100 мА·ч.

Как и флагман Galaxy S5, мини версия получит сертификат влагозащищенности IPS67. На смартфон будет устанавливаться последняя официальная версия Android 4.4 KitKat с примесью фирменных программ и сервисов Samsung. Цена на Galaxy S5 mini будет на уровне ценника конкурентов, например Sony Xperia Z1 оценивается в $500.