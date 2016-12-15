Все о компьютерах, играх и киберспорте

Первые фотографии будущего флагмана Samsung Galaxy S5 Prime

20.05.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания Samsung давно намекала на возможное появление улучшенного Galaxy S5 с металлическим корпусом и дисплеем диагональю 5,2 дюйма с разрешением 1440 x 2560 пикселей. В доказательства этого в сети появились фотографии предполагаемого флагмана Samsung Galaxy S5 Prime.

Смартфон Samsung Galaxy S5 Prime будет построен на однокристальной системе Snapdragon 805 APQ8084, состоящей из четырехъядерного процессора с рабочей частотой  2,5 ГГц и графического ядра Adreno 420. В устройстве будет 3Гб оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 Гб. Управляться смартфон будет ОС Android 4.4.2 KitKat.

Смартфон уже проходит испытания и в ближайшие месяцы состоится его выход на рынок. 

Количество уникальных просмотров: 1134

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6271 seconds and used 0.79MB of RAM. We need to overclock it :-)!