Первые фотографии будущего флагмана Samsung Galaxy S5 Prime

Компания Samsung давно намекала на возможное появление улучшенного Galaxy S5 с металлическим корпусом и дисплеем диагональю 5,2 дюйма с разрешением 1440 x 2560 пикселей. В доказательства этого в сети появились фотографии предполагаемого флагмана Samsung Galaxy S5 Prime.

Смартфон Samsung Galaxy S5 Prime будет построен на однокристальной системе Snapdragon 805 APQ8084, состоящей из четырехъядерного процессора с рабочей частотой 2,5 ГГц и графического ядра Adreno 420. В устройстве будет 3Гб оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 Гб. Управляться смартфон будет ОС Android 4.4.2 KitKat.

Смартфон уже проходит испытания и в ближайшие месяцы состоится его выход на рынок.