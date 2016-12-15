Все о компьютерах, играх и киберспорте

Планшет NVIDIA SHIELD с поддержкой 4G LTE оценен в $399

02.10.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания NVIDIA подготовила новую версию своего игрового планшета SHIELD, теперь он оснащается модемом с поддержкой 4G LTE. В основе планшета NVIDIA SHIELD лежит четырехъядерный процессор Tegra K1 с рабочей частотой 2,2ГГц и видеоядром GK20A поколения Kepler (192 CUDA-процессора,8 растровых блока и 4 блока обработки текстур).

Планшет оснащается дисплеем диагональю 8 дюймов и разрешением 1920*1080 пикселей, звуковой стереосистемой NVIDIA PureAudio с фазоинвертором.

Благодаря использованию операционной системы Android имеется доступ к магазину игр GooglePlay и всему ассортименту приложений для Android.

Планшет использует ряд инновационных технологий NVIDIA:

NVIDIA GRID - возможность трансляции ПК-игр из облака;

NVIDIA ShadowPlay - технологии сохранения любого игрового процесса;

возможность использовать консольный режим, в котором планшет подключается к широкоформатному телевизору, позволяя воспроизводить ПК- или Android-игры.

Специально для планшета NVIDIA SHIELD были разработаны и несколько одноименных аксессуаров: защитный чехол-подставка и функциональный беспроводной контроллер с поддержкой технологии Wi-Fi Direct, разъема для подключения стереогарнитуры, встроенного тачпада, регулятора громкости, революционной технологии голосовых команд и поиска.

В продаже NVIDIA SHIELD с LTE появится уже в ближайшие дни по рекомендованной цене $399.

Количество уникальных просмотров: 1127

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6223 seconds and used 0.79MB of RAM. We need to overclock it :-)!