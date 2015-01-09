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Планшеты Microsoft Surface 2 получили поддержку LTE

19.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Компания Microsoft предлагает планшет Surface 2 с поддержкой 4G LTE, не считая этого, новинка ничем не отличается от ранее выпущенных вариантов . Планшет управляется Windows RT 8.1, вариантом операционной системы от Microsoft для ARM систем. Сенсорный экран имеет диагональ 10.1" и разрешение 1920x1080.

В данном планшете используется "начинка" от Nvidia, речь идёт о SoC Tegra 4, четыре ядра Cortex-A15 и графика GeForce ULV с 72 CUDA ядрами. Объём оперативной памяти равен 2Гб LPDDR3, ёмкость накопителя - 32ГБ или 64ГБ.  В комплекте с планшетом идет установленный Office RT 2013.

 

 

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