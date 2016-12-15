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Подсчитана себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5

16.04.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Аналитическое агентство IHS посчитало стоимость производства и чистую прибыль компании Samsung с каждого проданного смартфона Galaxy S5.

Согласно подсчетам IHS, себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5 составляет $265. В Соединенных Штатах Америки версия смартфона с двухлетним контрактом стоит $199 долларов, в то время как стоимость устройства без привязки к оператору составляет $660 долларов. Это значит, что чистая прибыль с продажи флагмана составляет $395.

Samsung Galaxy S5 имеет следующие технические характеристики:

  • 5,1-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080x1920 пикселей (432 ppi);
  • четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц или восьмиядерный Exynos 5420 в зависимости от версии;
  • 2 ГБ оперативной памяти;
  • 16 или 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт памяти microSD до 128Гб;
  • аккумулятор ёмкостью 2 800 мАч;
  • 16-мегапиксельная основная камера с возможностью записи видео в разрешении 4К и гибридным автофокусом;
  • 2,1-мегапиксельная фронтальная камера;
  • USB 3.0;
  • датчик сердцебиения, находящийся рядом с LED-вспышкой на задней стороне корпуса;
  • операционная система Android 4.4.2 KitKat.

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