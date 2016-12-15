Подсчитана себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5

Аналитическое агентство IHS посчитало стоимость производства и чистую прибыль компании Samsung с каждого проданного смартфона Galaxy S5.

Согласно подсчетам IHS, себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5 составляет $265. В Соединенных Штатах Америки версия смартфона с двухлетним контрактом стоит $199 долларов, в то время как стоимость устройства без привязки к оператору составляет $660 долларов. Это значит, что чистая прибыль с продажи флагмана составляет $395.

Samsung Galaxy S5 имеет следующие технические характеристики: