Подсчитана себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5

Аналитическое агентство IHS посчитало стоимость производства и чистую прибыль компании Samsung с каждого проданного смартфона Galaxy S5.
Согласно подсчетам IHS, себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5 составляет $265. В Соединенных Штатах Америки версия смартфона с двухлетним контрактом стоит $199 долларов, в то время как стоимость устройства без привязки к оператору составляет $660 долларов. Это значит, что чистая прибыль с продажи флагмана составляет $395.
Samsung Galaxy S5 имеет следующие технические характеристики:
- 5,1-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080x1920 пикселей (432 ppi);
- четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц или восьмиядерный Exynos 5420 в зависимости от версии;
- 2 ГБ оперативной памяти;
- 16 или 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт памяти microSD до 128Гб;
- аккумулятор ёмкостью 2 800 мАч;
- 16-мегапиксельная основная камера с возможностью записи видео в разрешении 4К и гибридным автофокусом;
- 2,1-мегапиксельная фронтальная камера;
- USB 3.0;
- датчик сердцебиения, находящийся рядом с LED-вспышкой на задней стороне корпуса;
- операционная система Android 4.4.2 KitKat.