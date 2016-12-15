Представлен самый легкий смартфон OnePlus One с экраном 5,5 дюймов

Сегодня компания OnePlus официально представила свой первый смартфон OnePlus One. Смартфон OnePlus One базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 801 с четырьмя ядрами Krait 400, тактовая частота каждого из них может достигать отметки в 2,5 ГГц.

Экран новинки диагональю 5,5" с разрешением Full HD и плотностью размещения пикселей 401ppi. Аппарат оборудован 3 Гб оперативной памяти LPDDR3 и встроенным накопителем емкостью 16 или 64 Гб.

Основная камера производства Sony IMX214 Sensor с матрицей 13 Мп. Используется несъёмный аккумулятор емкостью 3100 мАч. Габариты смартфона равны 152,9x75,9x8,9 мм при массе всего 162 грамма. По словам разработчиков OnePlus One является самым лёгким 5,5-дюймовым смартфоном в мире.

Телефон OnePlus One поступит в продажу во втором квартале 2014 года по цене $300 за модификацию с накопителем 16 Гб, модель с 64 Гб встроенной памяти обойдётся в $350. Смартфон работает под управлением программной платформы CyanogenMod 11S, базирующейся на Android 4.4 KitKat.

Так же на сайте OnePlus запущена рекламная компания, первая сотня счастливчиков сможет получить OnePlus One всего за $1 в обмен на видео того, как пользователи разобьют вдребезги свой старый телефон.