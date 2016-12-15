Представлено особо прочное стекло для дисплеев Corning Gorilla Glass 4

Американская компания Corning представила стекло Gorilla четвертого поколения. Оно обладает такой же толщиной (0,4 мм) и прозрачностью как Gorilla Glass 3, но при этом в два раза прочнее его. По словам Corning, при падении на твердую поверхность с высоты одного метра, смартфон, экран которого защищен новым стеклом, остается невредимым в 80 процентах случаев.

По этому показателю оно в два раза обгоняет Gorilla Glass 3, а дешевое китайское стекло в тех же условиях почти всегда разбивается.

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Производитель также уверяет, что оно прочнее алюмосиликата, который используют для защиты экрана некоторые производители.