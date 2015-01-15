Представлены смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 635

Nokia представила новые смартфоны линейки Lumia 630 и 635. Устройства позиционируются как бюджетные решения под управлением Windows Phone 8.1. Lumia 630 будет выпускаться в вариантах с одним или двумя слотами для SIM-карты, но без поддержки сетей четвёртого поколения 4G/LTE, тогда как Lumia 635 получит только один слот для SIM-карты, но сможет передавать данные в сетях 4G/LTE.

Смартфоны оснащены 4,5-дюймовыми IPS LCD ClearBlack-экранами с разрешением FWGA (480x854 пикселей) с защитным покрытием Gorilla Glass 3. Объем оперативной памяти ограничен 512 Мб, для нужд приложений доступно 8 Гб, так же есть гнездо для карт памяти microSD. Новинки построены на платформе Snapdragon 400, четыре ядра с частотой 1,2 ГГц.

Телефоны будут доступны в 5 различных цветах: черном, белом, зеленом, оранжевом и желтом. Новинки Lumia 630 и 635 поступят в продажу в начале мая. Рекомендуемая цена установлена в размере:

- Nokia Lumia 630 (1 SIM) - $159;

- Nokia Lumia 630 (2 SIM) - $169;

- Nokia Lumia 635 (1 SIM, LTE) - $189;