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Шпионские фотографии смартфона компании Amazon

17.04.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Появились первые фотографии нового смартфона от компании Amazon. В целях конспирации внешний вид устройства скрыт защитным корпусом, но возможно перед нами специальный аксессуар – защитный бампер. 


Как и было обещано на фото видно пять фронтальных камер. Сбоку смартфона расположены кнопки регулировки звука и кнопка включения/ блокировки устройства.

Судя по фотографиям размер экрана, составляет 4,7 дюйма. По предварительным данным разрешение экрана 720p. В основе смартфона используется система на чипе от Qualcomm, а именно процессор Snapdragon. Оперативной памяти в телефоне будет 2 Гб. 

Выход смартфона от Amazon намечен осень этого года, есть вероятность, что будет представленная и бюджетная версия. 

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