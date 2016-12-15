Состоялся официальный анонс Samsung Galaxy S5 mini

Компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy S5 mini. В отличие от флагмана Galaxy S5 он получил уменьшенные габариты – диагональ дисплея всего 4,5" при разрешении 1280х720 пикселей.

Основой смартфона стала четырехъядерная SOC Samsung Exynos с рабочей частотой 1,4 Ггц. Объём оперативной памяти уменьшен до 1,5 Гб. Емкость встроенного накопителя равна 16 Гб с возможностью увеличения с помощью micro-SD слота. Фронтальная камера имеет разрешение 2,1 Мп, тыловая 8 Мп. Емкость аккумулятора равна 2100мА*ч.

Для корпуса используется стандарта IP67, а значит он защищен от пыли и влаги. Для защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass 3. Габариты Samsung Galaxy S5 mini равны 131,1х64,8х9,1 мм, вес - 120 граммов. Программной основой смартфона является операционная система Android 4.4 KitKat с фирменным интерфейсом TouchWiz. Рекомендуемая стоимость смартфона – 479 Евро.