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Стали известны технические характеристики смартфона Nokia Lumia 630

31.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Пока финская компания Nokia планирует устроить презентацию своего нового смартфона Lumia 630 на следующей неделе на конференции Build 2014, наши китайские товарищи рассекретили характеристики новинки. Рекламные плакаты с новинками расклеили немного раньше, чем положено, и мы за это им благодарны ;) 

Характеристики смартфона Nokia Lumia 630

-  4,5-дюймовый дисплей IPS с разрешением 480х800 пикселей;
- четырехъядерный процессор SoC Snapdragon 400;
- 1 Гб оперативной памяти;
- 5-мегапиксельная основная камера без вспышки;
- две SIM-карты;
- операционная система Windows Phone 8.1.

Стоимость нового смартфона не должна превысить планку в $160.

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