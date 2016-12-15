Стали известны технические характеристики смартфона Nokia Lumia 630

Пока финская компания Nokia планирует устроить презентацию своего нового смартфона Lumia 630 на следующей неделе на конференции Build 2014, наши китайские товарищи рассекретили характеристики новинки. Рекламные плакаты с новинками расклеили немного раньше, чем положено, и мы за это им благодарны ;)

Характеристики смартфона Nokia Lumia 630:

- 4,5-дюймовый дисплей IPS с разрешением 480х800 пикселей;

- четырехъядерный процессор SoC Snapdragon 400;

- 1 Гб оперативной памяти;

- 5-мегапиксельная основная камера без вспышки;

- две SIM-карты;

- операционная система Windows Phone 8.1.

Стоимость нового смартфона не должна превысить планку в $160.