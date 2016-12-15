Умные часы Motorola Moto 360 на платформе Android Wear

На выставке Google I/O 2014 были представлены умные часы от компании Motorola - Moto 360. Их отличием от прочих является использование круглого корпуса и сверх яркого дисплея. Новинка работает на платформе Android Wear.

ОС Android Wear создана таким образом, чтобы показывать владельцу актуальную информацию в читаемом виде, без заграмождениями иконками и панелями уведомлений.

Первые экземпляры умных часов Motorola Moto 360 поступят в продажу уже в конце этого лета, пока об их технических характеристиках и стоимости информации нет.