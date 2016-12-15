В будущем мы сможем зарядить смартфон теплом своего тела

Ученые из MIT (Массачусетский технологический институт) изобрели батарею, которая может самостоятельно заряжаться от тепла вашего тела. Батарея преобразует тепло низкой температуры в электричество. При этом температура может варьироваться между 20-60 градусов, что сильно превзошло предыдущие преобразователи тепла в электроэнергию.

Инженеры уверены, что новая технология приведет к появлению батарей, которые будут заряжаться, находясь у вас в кармане. Предстоит еще много работы над проектом, производительность оставляет желать лучшего. Также устройство может преобразовывать тепло из окружающей среды.

В результате ученые надеются поднять КПД с 2 процентов до 12. Размеры устройства всего два на два сантиметра.

Исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.