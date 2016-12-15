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В Китае 10 тысяч смартфонов Nokia X распродали за 4 минуты

26.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

25 марта в 10 часов утра по пекинскому времени стартовали официальные продажи Nokia X в Китае, и, как сообщает один из китайских Интернет-магазинов, вся первая партия была распродана всего за 4 минуты.

Заметим, что точное количество устройств, которые находились в этой партии, не сообщается. Но один только магазин JD.com заявил о первых 10 000 проданных смартфонах.

Стоит отметить, что в Китае процесс предзаказа отличается от такового в других странах: пользователь не обязан после оформления предзаказа приобретать устройство или платить при этом деньги, он всего навсего бронирует его для себя, чтобы в момент релиза заплатить деньги и забрать аппарат.

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