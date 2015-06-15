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В новом Google Nexus 8 может быть процессор Intel Moorefield

14.03.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984

Есть вероятность что в рамках мероприятия Google I/O в июне 2014, наряду с новой версией мобильной операционной системы Android 4.5 компания Google совместно с компанией ASUS официально представят Google Nexus 8 - планшетный компьютер с диагональю экрана 8 дюймов. 

Основой планшета станет новая платформа от Intel, а именно 64-битный процессор Intel Moorefield. Новый чип имеет четыре производительных ядра с тактовой частотой 2,3 ГГц, производительный графический ускоритель PowerVR G6430. Также Intel Moorefield поддерживает работу в сетях LTE Advanced.

Нам остается дождаться мероприятия в июне и, возможно, мы получим недорогой производительный планшет с продолжительным временем автономной работы с обновленной ОС.

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