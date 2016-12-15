Все о компьютерах, играх и киберспорте

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eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине

15.12.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

22 февраля 2017 года международная ивент-компания «Смайл-Экспо» проведет отраслевое киберспортивное событие в Киеве – eSPORTconf Ukraine 2017.

Киберспорт – молодая инвестиционная ниша для украинского рынка. Именно в 2017 году ожидается очередной финансовый подъем киберспортивных организаций в стране. Как не упустить возможность присоединиться к перспективной отрасли бизнеса?

Чтобы ответить на этот вопрос, изучив текущее состояние рынка и подготовив прогнозы на 2017 год, «Смайл-Экспо» организов

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AVerMedia представляет новое портативное устройство видео захвата Live Gamer Portable 2

06.10.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

AVerMedia Technologies, Inc., ведущий разработчик цифровых мультимедийных устройств, представляет Live Gamer Portable 2, премиального приемника известной USB карты захвата Live Gamer Portable, так же известного как LGP. LGP2 может записывать и вести трансляцию игрового процесса в HD качестве с ПК и игровых консолей, и обладает высокой совместимостью, возможностью аппаратного сжатия и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, чтобы удовлетворить всех типов геймеров.

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В рамках лектория WEGAME выступят лучшие представители украинского геймдева

04.09.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

10-11 сентября в «Акко Интернешнл» в Киеве состоится отраслевое событие, посвященное интерактивным развлечениям – WEGAME. В рамках мероприятия состоится профильный лекторий, на котором выступят одни из самых известных представителей гейм-девелопмента в Украине.

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Идти или нет? 5 причин посетить интерактивный фестиваль WEGAME

24.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

10-11 сентября в Киеве состоится фестиваль интерактивных развлечений – WEGAME. Все еще не знаешь, стоит ли тебе его посещать? На мероприятии соберутся лучшие представители гейм-индустрии, разработчики игр и оборудования для геймеров, известные косплееры Украины, киберспортсмены с мировым именем и не только! У тебя еще остались сомнения? Вот 5 новых причин, которые их отметут.

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Лаунж-зона Just Dance на фестивале WEGAME

18.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

10-11 сентября в Киеве состоится событие для всех, кого интересуют любые виды интерактивных развлечений, – фестиваль WEGAME. Мероприятие соберет на одной площадке многих представителей украинской гейм-индустрии, киберспортсменов, разработчиков игр, косплееров и не только!

WeGame

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2GIS запускает собственный навигатор

18.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

В 2ГИС появилось голосовое ведение по маршруту. Теперь приложение можно использовать как навигатор: оно проведет ко входу в организацию, учитывая пробки, заборы и разведенные мосты. Навигатор уже доступен на iOS и Windows Phone, а с 22 августа — в новой версии 2GIS для Android со свежим дизайном.

Навигатор 2GIS

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Линейка SSD-накопителей HyperX Fury пополнилась новым объемом 480ГБ

24.03.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Твердотельный накопитель HyperX® FURY обеспечивает высокую производительность по доступной цене. Вы сможете быстрее загружать игры, уменьшить время запуска ПК, ускорить загрузку приложений и исполнение файлов для повышения скорости работы системы в целом. 

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Гарнитура HyperX Cloud обзаведется поддержкой Xbox One

03.03.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Kingston и ее подразделение HyperX объявили о начале сотрудничества с коропорацией Microsoft. Благодаря этому игровые гарнитуры HyperX официально лицензированы в качестве аксессуаров для игровой консоли Xbox One.

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Kingston представила миниатюрный скоростной USB-накопитель на 128 ГБ с интерфейсом USB 3.1

25.02.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Kingston представила достаточно компактный, но в то же время ёмкий USB накопитель - DataTraveler Micro 3.1. Новый накопитель имеет объём до128 ГБ и поддерживает современный интерфейс USB 3.1.

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Kingston представила новый накопитель M.2 SATA G2

24.02.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Kingston M.2 SATA G2 – тонкий и компактный SSD-накопитель без внешнего корпуса. За счёт высокой ёмкости и низкого энергопотребления он станет надёжным устройством для кеширования или установки ОС и приложений. M.2 SATA G2 совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 9x и компьютерами малого форм-фактора (SFF) – ультрабуками, ноутбуками и планшетами.

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