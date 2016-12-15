22 февраля 2017 года международная ивент-компания «Смайл-Экспо» проведет отраслевое киберспортивное событие в Киеве – eSPORTconf Ukraine 2017.

Киберспорт – молодая инвестиционная ниша для украинского рынка. Именно в 2017 году ожидается очередной финансовый подъем киберспортивных организаций в стране. Как не упустить возможность присоединиться к перспективной отрасли бизнеса?

Чтобы ответить на этот вопрос, изучив текущее состояние рынка и подготовив прогнозы на 2017 год, «Смайл-Экспо» организов