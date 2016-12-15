15.12.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
22 февраля 2017 года международная ивент-компания «Смайл-Экспо» проведет отраслевое киберспортивное событие в Киеве – eSPORTconf Ukraine 2017.
Киберспорт – молодая инвестиционная ниша для украинского рынка. Именно в 2017 году ожидается очередной финансовый подъем киберспортивных организаций в стране. Как не упустить возможность присоединиться к перспективной отрасли бизнеса?
Чтобы ответить на этот вопрос, изучив текущее состояние рынка и подготовив прогнозы на 2017 год, «Смайл-Экспо» организов
06.10.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
AVerMedia Technologies, Inc., ведущий разработчик цифровых мультимедийных устройств, представляет Live Gamer Portable 2, премиального приемника известной USB карты захвата Live Gamer Portable, так же известного как LGP. LGP2 может записывать и вести трансляцию игрового процесса в HD качестве с ПК и игровых консолей, и обладает высокой совместимостью, возможностью аппаратного сжатия и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, чтобы удовлетворить всех типов геймеров.
04.09.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
10-11 сентября в «Акко Интернешнл» в Киеве состоится отраслевое событие, посвященное интерактивным развлечениям – WEGAME. В рамках мероприятия состоится профильный лекторий, на котором выступят одни из самых известных представителей гейм-девелопмента в Украине.
24.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
10-11 сентября в Киеве состоится фестиваль интерактивных развлечений – WEGAME. Все еще не знаешь, стоит ли тебе его посещать? На мероприятии соберутся лучшие представители гейм-индустрии, разработчики игр и оборудования для геймеров, известные косплееры Украины, киберспортсмены с мировым именем и не только! У тебя еще остались сомнения? Вот 5 новых причин, которые их отметут.
18.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
10-11 сентября в Киеве состоится событие для всех, кого интересуют любые виды интерактивных развлечений, – фестиваль WEGAME. Мероприятие соберет на одной площадке многих представителей украинской гейм-индустрии, киберспортсменов, разработчиков игр, косплееров и не только!
18.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
В 2ГИС появилось голосовое ведение по маршруту. Теперь приложение можно использовать как навигатор: оно проведет ко входу в организацию, учитывая пробки, заборы и разведенные мосты. Навигатор уже доступен на iOS и Windows Phone, а с 22 августа — в новой версии 2GIS для Android со свежим дизайном.
24.03.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
Твердотельный накопитель HyperX® FURY обеспечивает высокую производительность по доступной цене. Вы сможете быстрее загружать игры, уменьшить время запуска ПК, ускорить загрузку приложений и исполнение файлов для повышения скорости работы системы в целом.
03.03.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
Компания Kingston и ее подразделение HyperX объявили о начале сотрудничества с коропорацией Microsoft. Благодаря этому игровые гарнитуры HyperX официально лицензированы в качестве аксессуаров для игровой консоли Xbox One.
25.02.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
Компания Kingston представила достаточно компактный, но в то же время ёмкий USB накопитель - DataTraveler Micro 3.1. Новый накопитель имеет объём до128 ГБ и поддерживает современный интерфейс USB 3.1.
24.02.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin
Kingston M.2 SATA G2 – тонкий и компактный SSD-накопитель без внешнего корпуса. За счёт высокой ёмкости и низкого энергопотребления он станет надёжным устройством для кеширования или установки ОС и приложений. M.2 SATA G2 совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 9x и компьютерами малого форм-фактора (SFF) – ультрабуками, ноутбуками и планшетами.
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