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Новый конкурс от Huntkey!

20.01.2015 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания HuntKey объявляет о проведении конкурса на сайте BenchIT.kz для жителей Казахстана. В этот раз, призов будет несколько и одним из главных является мощный блок питания HuntKey 700W APFC.

Чтобы выиграть мощный блок питания с отличными характеристиками Huntkey 700W APFC или надежный сетевой фильтр Huntkey SGA-607 на 5 розеток и двумя USB входами или LED фонарик, нужно ответить на 10 несложных вопросов о двух призах. Выберите правильный вариант ответа по каждому призу, заполните форум и отправляйте ваши ответы. В викторине будет три победителя, они будут определены методом случайного отбора среди правильно ответивших на вопросы.

Первый победитель получит блок питания Huntkey 700W APFC

Второй победитель получит приз сетевой фильтр Huntkey SGA-607

Третий получит замечательный фонарик HuntKey Wireless Smart LED light WX01-220-02



Конкурс стартует 20 января 2015 г.
Ответы нужно прислать до 30 января 2015 года, победители будут определены случайным образом среди правильно ответивших.

Описание приза Huntkey 700W APFC:

Данный блок оснащен специальной системой охлаждения, что позволяет уменьшить скорость вращения вентилятора и снизить уровень шума. Четыре линии +12 В и высокоэффективная конструкция позволяют при типовой нагрузке обеспечить КПД блока питания серии APFC до 80%. Активная цепь корректировки питания внутри источника также может снизить потерю мощности входной линии AC с обеспечением значения PF более 99%

1) Количество разъемов 15-pin SATA:

5 шт
4 шт
6 шт

2) Защита от перенапряжения:

есть
нет

3) Защита от короткого замыкания:

есть
нет

4) Защита от перегрузки

есть
нет

5) Система охлаждения

1 вентилятор 140 мм
2 вентилятора 90 мм
1 вентилятор 110 мм

Вопросы по сетевому фильтру Huntkey SGA-607:

6) Какова длинна кабеля у сетевого фильтра:

3 м
1,5 м
4 м

7) Номинальное входное напряжение в USB портах у Huntkey SGA-607?

3,5V
5V
12V

8) Максимально допустимый ток для сетевого фильтра Huntkey SGA-607:

16A
14A
12A

9) Номинальное входное напряжение для сетевого фильтра Huntkey SGA-607:

220V
250V
210V

10) Какова пиковая мощность у сетевого фильтра Huntkey SGA-607:

4000 Вт
3800 Вт
4200 Вт

Анкетные данные:

Фамилия, Имя, Отчество:

E-Mail:

Телефон:

Адрес (город, почтовый индекс, улица, дом, квартира):

 

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