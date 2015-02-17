HyperX представляет обновленную игровую гарнитуру Cloud II и новый коврик для мышки

HyperX®, подразделение компании Kingston Technology, ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, сегодня объявило о выпуске гарнитуры HyperX Cloud II. Новинка уже доступна для приобретения и включает обновленный пульт управления со встроенной звуковой картой с интерфейсом USB с поддержкой виртуального окружающего звука 7.1. Кроме того, она предлагает все функции и преимущества предыдущей версии отмеченной наградами гарнитуры HyperX Cloud.

Полностью разработанный специалистами HyperX, пульт управления звуком с фоновой LED-подсветкой создает виртуальный звук 7.1 с аппаратной поддержкой (установка драйверов не требуется) с независимым контролем уровня микрофона и громкости воспроизведения звука. Любители игр могут насладиться звуком 7.1 простым нажатием кнопки для имитации семи отдельных громкоговорителей для максимального комфорта во время игры. Гарнитура HyperX Cloud II поддерживает питание по интерфейсу USB для ПК и Mac с целью усиления звука и голоса. Кроме того, она совместима с консолями PS4 и Xbox One1 через аудиоразъем 3,5 мм.

Микрофон поддерживает функцию подавления шума, автоматического регулирования уровня звука и подавления эха с помощью звуковой карты с интерфейсом USB. Гарнитура получила сертификат TeamSpeak и оптимизирована для использования со Skype. Она обеспечивает четкую передачу голоса, качественное воспроизведение звука в компьютерных играх и пониженный уровень фонового шума. Чашки и оголовье сделаны из специальной пены с эффектом памяти формы для обеспечения максимального удобства использования на протяжении многих часов.

HyperX также представит вторую версию коврика для мышки HyperX FURY Pro Gaming Mouse Pad. Благодаря матерчатому материалу с мягкой подкладкой, коврик HyperX FURY обеспечивает оптимальную точность перемещения мышки и удобство использования. Коврик HyperX FURY доступен в четырех вариантах с различными размерами.

«Мы рады расширить ассортимент наших игровых аксессуаров и предложить новую гарнитуру Cloud II и коврик для мышки FURY, – сказал Лоуренс Янг (Lawrence Yang), руководитель HyperX. – Теперь мы можем предложить геймерам гарнитуру с виртуальным звуком 7.1, в которой реализованы все преимущества оригинальной гарнитуры HyperX Cloud. Новинки обеспечивают высокое качество звука и точное перемещение мышки для того, чтобы любители компьютерных игр могли полностью погрузиться в виртуальный мир».

Гарнитура HyperX Cloud II доступна в красном и сером вариантах исполнения и в розовом цвете (ограниченная версия, которая скоро поступит в продажу). Устройства имеют двухлетнюю гарантию и отличаются легендарной надежностью HyperX.

HyperX – подразделение Kingston® Technology по производству высокопроизводительной продукции, включая высокоскоростные модули памяти DDR4 и DDR3, твердотельные накопители, USB-накопители и игровые аксессуары. Создающее продукцию для геймеров, любителей разгона и современных цифровых технологий, HyperX широко известно во всем мире, благодаря исключительному качеству, высокой производительности и инновационности своих разработок. HyperX поддерживает более 20 игровых команд во всем мире и выступает главным спонсором Intel Extreme Masters. HyperX участвует во многих мероприятиях, включая Brasil Game Show, China Joy, DreamHack и PAX.

Технические характеристики HyperX Cloud II :

Гарнитура:

Тип преобразователя: динамический, Ø 53 мм

динамический, Ø 53 мм Частотные характеристики : 15 Гц – 25000 Гц

15 Гц – 25000 Гц Номинальный уровень звукового давления: 98 ± 3 дБ

98 ± 3 дБ Принцип работы : закрытый

: закрытый Номинальное сопротивление: 60 Ω на систему

60 Ω на систему Коэффициент нелинейных искажений : < 2%

: < 2% Допустимая мощность : 150 мВт

: 150 мВт Тип конструкции : охватывающие наушники

: охватывающие наушники Подавление наружных шумов: около 20 дБа

около 20 дБа Давление оголовья : 5 N

: 5 N Вес с микрофоном и кабелем: 320 г

320 г Длина и тип кабеля: 1 м + 2 м удлинитель

1 м + 2 м удлинитель Подключение: мини-джек (3,5 мм)

Микрофон: