Kingston Digital выпускает кардридер нового поколения и карту CF 600X емкостью 64 ГБ

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, представляет кардридер HS4 All-In-One Media Reader 4-го поколения. Обновлённое многофункциональное устройство поддерживает работу со всеми основными форматами карт памяти, включая новейшие SD-карты UHS-I/UHS-II и карты CF Type I/II (UDMA 0-7).

Кардридер оснащен скоростным интерфейсом USB 3.0, но при этом сохраняет совместимость с USB 2.0: с помощью гаджета удобно копировать файлы и создавать резервные копии фотографий, музыки и видео. Скорость передачи данных достигает 5 ГБ/с — это почти в 10 раз быстрее, чем у интерфейса предыдущего поколения. Устройство выпускается в удобном миниатюрном корпусе, изготовленном из матового никеля.

Одновремено Kingston® представляет новую модель в линейке карт CompactFlash Ultimate 600x для профессиональных фотографов. Емкость памяти этих карт теперь увеличена до 64 ГБ. Скорость чтения/записи Ultimate 600x ёмкостью 32 и 64 ГБ достигает 90 МБ/с — этого более чем достаточно для серийной съёмки и записи видео в HD. С помощью комплектного ПО MediaRECOVER® пользователи смогут восстанавливать удалённые и повреждённые файлы.

«HS4 All-In-One Media Reader – удобное устройство для тех, кому нужно «перебросить» данные между устройствами дома или в дороге, — отмечает Джин Вонг (Jean Wong), руководитель подразделения по производству флеш-продукции Kingston. — С новыми картами памяти Ultimate 600x фотографы и видеографы будут снимать больше и чаще, а кардридер сделает копирование данных простым и приятным».

Помимо легендарной надёжности продукции Kingston и бесплатной технической поддержки, кардридер HS4 All-In-One Media Reader защищён двухлетней, а карты CF Ultimate 600x — пожизненной гарантией. Дополнительную информацию можно получить по адресу www.kingston.com.

Особенности и характеристики HS4 All-In-One Media Reader: