Новая викторина Huntkey: БП и сетевые фильтры Huntkey - надежное питание вашего ПК

Портал benchit.kz и Huntkey Enterprise Group, ведущий мировой разработчик источников питания, представляют викторину «БП и сетевые фильтры Huntkey — надежное питание вашего ПК» для всех жителей Казахстана!

Главный приз викторины — блок питания Huntkey 700W APFC. Данный БП оснащен специальной системой охлаждения, что позволяет уменьшить скорость вращения вентилятора и снизить уровень шума. Четыре линии +12 В и высокоэффективная конструкция позволяют при типовой нагрузке обеспечить КПД блока питания серии APFC до 84%. Активная цепь корректировки питания внутри источника также может снизить потерю мощности входной линии AC с обеспечением значения PF более 99%.

Чтобы выиграть мощный блок питания Huntkey 700W APFC, портативное зарядное устройство HuntKey Power bank 3500 или надежный сетевой фильтр Huntkey SGA-607 с 5 розетками и двумя USB-входами, нужно ответить на 9 несложных вопросов о главном призе. Выберите правильные варианты ответа на вопросы викторины, представленные ниже, и пришлите их на адрес: contests1@mail.ru с пометкой «Викторина Huntkey на benchit.kz»

Победитель будет определен при помощи генератора случайных чисел среди правильно ответивших на вопросы. Первый правильно ответивший на вопросы получит блок питания Huntkey 700W APFC. Второй — портативное зарядное устройство HuntKey Power bank 3500, третий — надежный сетевой фильтр Huntkey SGA607, с двумя USB портами для зарядки и пятью розетками. Конкурс стартует 14 апреля 2015 г и продлится до 30 апреля 2015 года.

Описание приза HuntKey Power bank 3500

Портативное зарядное устройство HuntKey Power bank 3500, позволяющее заряжать девайсы с USB портом, такие как мобильные телефоны, медиа- плееры, GPS навигаторы, камеры и даже современные планшетные компьютеры. Сверхтонкий дизайн с толщиной 9 мм, для людей привыкших много путешествовать или просто для тех, кто постоянно в движении и при этом должен оставаться на связи. Крайне важно, чтобы их устройства работали все время, пока не будет возможности зарядить их от розетки.

Описание приза Huntkey SGA607

Надежный сетевой фильтр Huntkey SGA607, с двумя USB портами для зарядки (выход: 5V, 2100mA), 5 розеток.

Вопросы к викторине о блоке питания Huntkey APFC 700 :

1. Какая встроенная активная технология позволяет снизить потерю мощности входной линии блока питания?

2. Какого значения достигает коэффициент мощности блока питания?

3. Каков диаметр увеличенного вентилятора в блоке питания?

4. Сколько ватт составляет пиковая мощность блока питания?

5. Сколько часов составляет срок наработки блока питания на отказ?

6. Какая система обеспечивает низкий шум и комфортную температуру блока питания?

7. Какие двухъядерные и многоядерные процессоры поддерживает блок питания?

8. Многопроцессорные видеокарты с какой технологией поддерживает блок питания?

9. Для какого форм-фактора корпусов подходит блок питания?