Kingston выпускает флеш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на Яндекс.Диске

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, объявляет о начале совместной программы с Яндекс.Диском. При покупке USB-накопителей Kingston пользователи получают место в облачном сервисе, равный объему приобретенной флешки.

Больше не нужно выбирать между карманным накопителем и дополнительным местом в «облаке»: владельцы аксессуаров для хранения данных Kingston получат и то, и другое. Покупая удобные и функциональные USB-накопители Kingston, пользователи бесплатно получат дополнительный объем памяти на Яндекс.Диске, равный емкости накопителя. В акции участвуют модели Kingston DTIG4, DT100G3, DT101G2, DT101G3, DTDuo, DTDuo30, DTM30, DTMicro и DTSE9 объемом от 8 до 128 ГБ включительно.

Чтобы активировать дополнительное пространство в облачном сервисе, необходимо установить с USB-накопителя на компьютер приложение Яндекс.Диск и авторизоваться в системе. Если у пользователя нет аккаунта, ему потребуется зарегистрироваться на сайте passport.yandex.ru.

Получить дополнительное место на Яндекс.Диске можно будет в течение одного года с момента покупки накопителя. Программа проходит на территории России и стран СНГ.