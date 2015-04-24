В Алматы прошло мероприятие, посвященное 50-летию Закона Мура

Корпорация Intel провела конференцию, посвященную 50-летию Закона Мура. Тогда, в 1965 г., он не знал, что он предложил миру принципиально новую идею, которая позже получит название «закон Мура» и ляжет в основу коренных изменений в технологиях на протяжении многих лет.

Приветственное слово было за Дмитрием Калитой – региональным менеджером Intel в Украине, Беларуси, Молдове, Казахстане, Центральной Азии и Закавказье. Он отметил, что закон обусловлен быстрыми изменениями в области технологий. Если сравнить вычислительные системы того времени, когда Гордон Мур представил свое наблюдение, и современные компьютеры, размеры которых уже достигли флеш-карты, можно наглядно убедиться в действии этого закона.

Многие устройства, которые люди используют ежедневно, созданы на базе микропроцессоров, в основе которых лежат транзисторы. Эти устройства стали значительно дешевле, и, благодаря закону Мура,увеличилась их производительность и энергоэффективность, а также они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

В интервью Intel на вопрос – «Могли ли вы предположить 50 лет назад, что ваше наблюдение останется актуальным так долго? Это ведь не закон природы, а правило, являющееся результатом наблюдений. Значит, нет гарантий, что оно продолжит действовать в будущем», Гордон Мур отвечает: «В 1965 г. и позднее, в 1975 г., когда я уточнил свое наблюдение, я не думал о том, когда закон перестанет действовать. Современная отрасль находит все новые и новые способы для того, чтобы делать микросхемы все более сложными. Сегодня мне трудно поверить, что речь идет уже о миллиардах, а не о десятках, сотнях или тысячах транзисторов в корпусе одной микросхемы. Закон оказался более «живучим», чем я мог предположить в те годы, и пока трудно сказать, когда его действие закончится. В начале закон использовался просто как иллюстрация тех-процесса. Но постепенно его стали воспринимать как определяющую тенденцию промышленности, как правило, для измерения прогресса. Сейчас он лежит в основе развития полупроводниковой отрасли».

Закон Мура сохраняет свою актуальность, благодаря целой армии людей, которые развивают фундаментальные законы физики. Сейчас на фабриках Intel производится более 10 млрд транзисторов каждую секунду для использования в многофункциональных устройствах, которые удовлетворяют потребности миллиардов людей во всем мире. В дополнение к этому Александр Мельников, специалист по корпоративным технологиям Европейской Технической группы Intel, отметил: «Несмотря на то, что полупроводниковая индустрия уже кардинальным образом изменила нашу жизнь, развитие в соответствии с законом Мура в последующие несколько лет приведет к еще более радикальным изменениям и принципиально новым концепциям, о многих из которых мы сейчас только догадываемся».

В продолжение мероприятия Куралбаев Заутбек, заведующий кафедрой компьютерных технологии, доктор физико-математических наук, профессор рассказал про важность закона для современной науки.

Сегодня всеобъемлющий дух инноваций, вызванный законом Мура, продолжает трансформировать не только технологии, но и сам мир. Юные энтузиасты, изобретатели, ученые, врачи и многие другие продолжают удивлять мир своими идеями.

Интересные факты:

¥ 2,88 x 1017

Столько вычислений производит в секунду мозг человека. Если закон Мура будет продолжать действовать, к 2025 году компьютеры превзойдут возможности человеческого мозга.

¥ $2 млн

Стоил профессиональный программный пакет для обработки видео в 1990 году. Instagram video сегодня делает то же самое бесплатно.

¥ 1500

Виниловых грампластинок потребовалось бы для хранения 350 часов музыки. Сегодня для этого достаточно одной карты памяти смартфона емкостью 32 Гбайт.

¥ 500 МГц

Это тактовая частота работы процессора в современном автомобильном навигаторе. Она примерно в 250 раз превышает тактовую частоту вычислительного комплекса, управлявшего полетом космического корабля «Аполлон» в 1966 году (2 МГц).